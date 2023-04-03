Joao Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Dias 15 Haziran 2001 tarihinde Vila Franca de Xira şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Gil Dias şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Dias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini +Soccer International yapmaktadır. Joao Dias, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Dias'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joao Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Sacavenense S15
1 Temmuz 2016 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2019 yılında Alverca U19
1 Temmuz 2020 yılında Estoril A23
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Joao Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Dias şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Alverca (2009-12, 2019/20), Atlético Povoense (2012-14), Sacavenense (2014-16), Sporting CP (2016-18), Vitória SC (2018/19)
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