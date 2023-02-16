Joao Erick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Erick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Erick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Erick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Erick 15 Mayıs 1998 tarihinde Jaboatão dos Guararapes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Erick Marques da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Erick Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Erick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Erick'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Erick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Erick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Erick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Erick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2018 yılında NK Rudes

13 Ekim 2020 yılında Croat. Zmijavci

21 Ocak 2022 yılında Santa Cruz

22 Eylül 2022 yılında América-PE

9 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

Joao Erick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Erick şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sport Recife

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.