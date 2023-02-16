Joao Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Felipe 8 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Felipe Nascimento Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Felipe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Felipe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Felipe'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Felipe şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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