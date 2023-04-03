Joao Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Felix 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Miguel Madeira Fernandes Félix şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Felix Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Felix, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Felix'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Joao Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Académica U15
1 Temmuz 2018 yılında Académica S17
1 Temmuz 2020 yılında Académica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Joao Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Felix şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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