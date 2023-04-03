Joao Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Fernandes 25 Ocak 2005 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João António Oliveira Fernandes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Fernandes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cvfoot yapmaktadır. Joao Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Fernandes'nin Vitória Guimarães SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joao Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães U19
Joao Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Fernandes şuan Vitória Guimarães SC U19 takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
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