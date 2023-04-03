Joao Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Ferreira 4 Eylül 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Garcia Costa Brandão Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Ferreira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE yapmaktadır. Joao Ferreira, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP A23 futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP A23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Ferreira'nin Sporting CP A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joao Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Alverca U19
1 Ocak 2022 yılında Sporting CP A23
30 Haziran 2023 yılında Alverca
Joao Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Ferreira şuan Sporting CP A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sl Olivais (2012-15), SG Sacavenense (2015-17), UD Alta de Lisboa (2017-18), GS Loures (2018-20), FC Alverca (2020-22)
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