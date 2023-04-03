Joao Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Gabriel 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Gabriel Miquelim Pires şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Gabriel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Gabriel'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joao Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Gabriel şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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