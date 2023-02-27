Joao Grimaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Grimaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Grimaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Grimaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Grimaldo 20 Şubat 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joao Alberto Grimaldo Ubidia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Grimaldo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Joao Grimaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Grimaldo'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Grimaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grimaldojoao/

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http://www.facebook.com/joao.grimaldo.1

Joao Grimaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Grimaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Grimaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Grimaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sp. Cristal U20

1 Ocak 2020 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

Joao Grimaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Grimaldo şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Joao Grimaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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