Joao İgor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao İgor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao İgor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao İgor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao İgor 14 Mart 1996 tarihinde Jardinópolis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Igor Oliveira de Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao İgor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao İgor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joao İgor'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao İgor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao İgor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao İgor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao İgor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Sport Recife

31 Aralık 2019 yılında Santos B

27 Ocak 2020 yılında Sport Recife

Joao İgor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao İgor şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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