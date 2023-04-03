Joao Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Junior 9 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Sifina Monteiro Júnior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Junior Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Junior'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joao Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23
Joao Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Junior şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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