Joao Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Lucas 18 Ağu 2000 tarihinde Iporá şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Lucas Vilela de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Lucas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Joao Lucas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Lucas'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Goianésia (GO)

14 Eylül 2021 yılında Vila Nova FC

Joao Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Lucas şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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