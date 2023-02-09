Joao Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Lucas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Lucas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Lucas 8 Haziran 1991 tarihinde Bela Vista do Paraíso şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Lucas Cardoso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Lucas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Joao Lucas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Lucas'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Lucasboyu ve yaşı kaç

Joao Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Marília

1 Ocak 2014 yılında Linense-SP

1 Nisan 2014 yılında Atlético-GO

12 Ağu 2014 yılında Vitoria-SP

1 Ocak 2015 yılında Penapolense-SP

10 Nisan 2015 yılında Vitoria-SP

23 Nisan 2015 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2015 yılında Vitoria-SP

9 Ocak 2016 yılında Chapecoense

4 Mayıs 2016 yılında Vitoria-SP

12 Mayıs 2016 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2016 yılında Vitoria-SP

11 Nisan 2017 yılında Ponte Preta

1 Ağu 2017 yılında Vitoria-SP

23 Ağu 2017 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2017 yılında Vitoria-SP

1 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

6 Haziran 2018 yılında Ceará SC

21 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

29 Eylül 2020 yılında Avaí FC

31 Ocak 2021 yılında Cruzeiro

23 Şubat 2021 yılında Avaí FC

12 Ocak 2022 yılında Ferroviária

15 Haziran 2022 yılında Náutico

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Joao Lucas kimdir

Joao Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Lucas şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Joao Lucas nereli

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