Joao Luiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Luiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Luiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Luiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Luiz 16 Şubat 1999 tarihinde Guanhães/MG şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Luiz Alves Soares şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Luiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Joao Luiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Luiz'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Luiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Luiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Luiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Luiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Alverca

24 Eylül 2020 yılında FC Wacker

29 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Joao Luiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Luiz şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cruzeiro EC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.