Joao Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Machado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Machado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Machado 9 Nisan 1999 tarihinde Alfena şehrinde doğmuştur.  Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Joao Ricardo Silva Machado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Machado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Joao Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joao Machado'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2017 yılında FC Rodange 91

30 Haziran 2019 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2019 yılında US Mondorf

Joao Machado kimdir

Joao Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Machado şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Joao Machado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joao Machado nereli

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