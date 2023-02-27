Joao Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Magno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Magno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joao Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Magno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Magno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Magno 15 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victo Magno de Souza Machado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Magno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PromoSport yapmaktadır. Joao Magno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Magno'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Magno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Magno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Magno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Magno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında Braga B

4 Ocak 2019 yılında Real SC

30 Haziran 2019 yılında Braga B

15 Ekim 2019 yılında Anápolis-GO

17 Ocak 2020 yılında Anápolis

30 Nisan 2020 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2020 yılında Real SC

30 Haziran 2021 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2021 yılında Canelas 2010

30 Haziran 2022 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2022 yılında Paços Ferreira

31 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Joao Magno kimdir

Joao Magno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Magno şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joao Magno nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Mayron De Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron De Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mayron De Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron De Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuya Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuya Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Klapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Klapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Klapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Klapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hideki İshige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hideki İshige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hideki İshige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hideki İshige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi