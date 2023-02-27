Joao Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Magno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Magno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Magno 15 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victo Magno de Souza Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Magno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PromoSport yapmaktadır. Joao Magno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Magno'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Magno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Magno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Magno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Magno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında Braga B

4 Ocak 2019 yılında Real SC

30 Haziran 2019 yılında Braga B

15 Ekim 2019 yılında Anápolis-GO

17 Ocak 2020 yılında Anápolis

30 Nisan 2020 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2020 yılında Real SC

30 Haziran 2021 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2021 yılında Canelas 2010

30 Haziran 2022 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2022 yılında Paços Ferreira

31 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Joao Magno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Magno şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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