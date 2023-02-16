Joao Maranini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Maranini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Maranini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Maranini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Maranini 20 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Araújo Maranini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Maranini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Joao Maranini, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Maranini'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Maranini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Maranini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Maranini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Maranini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Cuiabá EC U20

27 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Joao Maranini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Maranini şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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