Joao Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Marcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Marcos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Marcos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Marcos 20 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Marcos Garcia da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Marcos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Marcos'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Marcos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Marcos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Marcos şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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