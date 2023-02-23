Joao Mario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Mario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Mario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Mario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Mario 11 Ekim 1993 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Mário Nunes Fernandes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Mario Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Mario, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Mario'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Mario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Mario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Mario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Mario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2012 yılında Benfica B

1 Temmuz 2013 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2014 yılında Chaves

12 Temmuz 2017 yılında Académico Viseu

21 Temmuz 2020 yılında Coimbra

1 Temmuz 2022 yılında Vilafranquense

3 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Joao Mario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Mario şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joao Mario Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Étoile Lusitana, SL Benfica

Gine-Bissau takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.