Joao Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Moreira 21 Mayıs 2004 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Moreira Sanmartin Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Moreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Joao Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Moreira'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Joao Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında São Paulo

Joao Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Moreira şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Joao Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U18 takımında 23 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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