Joao Morelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Morelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Morelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Morelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Morelli 11 Mart 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da João Morelli Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Morelli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS Football yapmaktadır. Joao Morelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Joao Morelli'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Morelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morelli_96

Joao Morelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Morelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Morelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Morelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2015 yılında Middlesbrough

20 Şubat 2017 yılında Levadia

31 Aralık 2017 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2018 yılında Fleetwood

29 Ağustos 2018 yılında Ituano

1 Ocak 2019 yılında FCI Levadia

25 Şubat 2020 yılında HFX Wanderers

Joao Morelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Morelli şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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