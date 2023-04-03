Joao Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Muniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Muniz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Muniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Muniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Muniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Muniz 26 Haziran 2005 tarihinde Ribeira Brava şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João António Nascimento Muniz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Muniz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Muniz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Muniz'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Munizboyu ve yaşı kaç

Joao Muniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Muniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında LFCV Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2020 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2021 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2022 yılında Sporting CP A23

Joao Muniz kimdir

Joao Muniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Muniz şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ADRC Aguiar da Beira (2010/11), Académido de Viseu FC (2012-14), Benfica de Viseu (2014-17), Lusitano FC Vildemoinhos (2017/18), EFD O Pinguizinho (2018/19), Sporting CP (2019-22)

Joao Muniz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joao Muniz nereli

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