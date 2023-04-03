Joao Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Oliveira 5 Haziran 2002 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Francisco Martins Vieira Oliveira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Oliveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Oliveira'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joao Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Belenenses
1 Temmuz 2015 yılında Belenenses S15
1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U17
1 Temmuz 2019 yılında Cova Pied. U19
1 Temmuz 2020 yılında Sacavenense U19
1 Temmuz 2021 yılında Sacavenense
1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23
Joao Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Oliveira şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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