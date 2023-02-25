Joao Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Ortiz 1 Mayıs 1996 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Julio Joao Ortiz Landázuri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Ortiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Ortiz'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında U. Católica U20

21 Ocak 2014 yılında Uni. Católica B

8 Ocak 2015 yılında San Antonio FC

10 Mart 2015 yılında Plaza Colonia

28 Mart 2016 yılında San Antonio FC

30 Mart 2016 yılında Deportivo Quito

31 Aralık 2016 yılında San Antonio FC

21 Mart 2017 yılında Cumbayá FC

28 Temmuz 2017 yılında San Antonio FC

1 Ağustos 2017 yılında CD Clan Juvenil

31 Aralık 2017 yılında San Antonio FC

6 Mart 2018 yılında CD Clan Juvenil

4 Temmuz 2018 yılında San Antonio FC

6 Temmuz 2018 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2018 yılında San Antonio FC

2 Ocak 2019 yılında Dep. Cuenca

4 Ocak 2020 yılında Delfín SC

7 Ocak 2022 yılında LDU Quito

11 Temmuz 2022 yılında Independiente

Joao Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Ortiz şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joao Ortiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SD Flamengo (-2/2012)

Ekvador takımında 23 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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