Joao Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Ortiz 10 Şubat 1991 tarihinde La Calera şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili,Peru uyrukludur.Gerçek adı da João Luis Ortiz Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Ortiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Ortiz'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joaortiiz7/

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Joao Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Palestino

30 Haziran 2014 yılında La Calera

1 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında La Serena

31 Aralık 2016 yılında U. de Chile

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

30 Haziran 2017 yılında U. de Chile

25 Temmuz 2017 yılında La Calera

31 Aralık 2017 yılında U. de Chile

1 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında Sport Boys

24 Şubat 2021 yılında Melipilla

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında UTC

Joao Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Ortiz şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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