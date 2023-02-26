Joao Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paredes 19 Ocak 1997 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joao Alonzo Paredes Quiñónez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paredes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Paredes'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2015 yılında Técnico U.

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

31 Aralık 2017 yılında Técnico U.

31 Ocak 2018 yılında ara verdi

14 Nisan 2019 yılında Club La Paz

5 Ocak 2020 yılında CD Olmedo

15 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

10 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

21 Haziran 2022 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Joao Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paredes şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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