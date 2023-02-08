Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paulo 8 Mart 2001 tarihinde Guarapuava şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Paulo Ribeiro Sovinski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paulo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grochot Sports yapmaktadır. Joao Paulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Paulo'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Paulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joao_prb/

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Joao Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Chapecoense U20

1 Mart 2021 yılında Chapecoense

Joao Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paulo şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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