Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paulo 4 Mayıs 1990 tarihinde Guarabira şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Paulo da Silva Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paulo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Joao Paulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Paulo'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2014 yılında Coruripe

14 Mayıs 2016 yılında ASA

8 Aralık 2016 yılında Tombense

24 Mayıs 2017 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2017 yılında Tombense

5 Ocak 2018 yılında Paraná

2 Nisan 2018 yılında Atlético-GO

1 Aralık 2018 yılında Tombense

3 Ocak 2019 yılında Avaí FC

15 Aralık 2019 yılında Tombense

10 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

18 Kasım 2020 yılında Tombense

19 Kasım 2020 yılında Fortaleza

23 Mart 2021 yılında Tombense

30 Mart 2021 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Tombense

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

23 Ocak 2023 yılında CRB

31 Aralık 2023 yılında Cruzeiro

Joao Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paulo şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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