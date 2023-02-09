Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Paulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Paulo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paulo 22 Şubat 1985 tarihinde Pinhais şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Paulo da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Paulo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Paulo'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Pauloboyu ve yaşı kaç

Joao Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında UA Barbarense

1 Temmuz 2008 yılında Arapongas

1 Eylül 2008 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2008 yılında Arapongas

1 Ocak 2009 yılında Iraty SC

30 Nisan 2009 yılında Arapongas

1 Mayıs 2009 yılında Paraná

30 Kasım 2009 yılında Arapongas

1 Ocak 2010 yılında Avaí FC

1 Şubat 2010 yılında Paraná

30 Haziran 2010 yılında Avaí FC

1 Ağu 2010 yılında Albirex Niigata

31 Mart 2011 yılında Avaí FC

1 Nisan 2011 yılında Ponte Preta

30 Haziran 2012 yılında Avaí FC

1 Temmuz 2012 yılında Atlético-PR

15 Ocak 2015 yılında Coritiba FC

20 Haziran 2018 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2019 yılında São Bento (SP)

6 Nisan 2019 yılında Juventude

6 Ağu 2021 yılında Figueirense FC

24 Eylül 2021 yılında Londrina-PR

Joao Paulo kimdir

Joao Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paulo şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Joao Paulo nereli

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