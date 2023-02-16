Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paulo 22 Ocak 2003 tarihinde Anápolis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Paulo da Silva Brandão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paulo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Paulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Paulo'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Joao Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Atlético-MG U20

31 Aralık 2022 yılında Anápolis

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Joao Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paulo şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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