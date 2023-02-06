Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Paulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Paulo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paulo 1 Temmuz 1986 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Paulo Gomes da Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paulo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Joao Paulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Joao Paulo'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Paulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://joaopaulobnsports.webnode.com.br

Joao Pauloboyu ve yaşı kaç

Joao Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Treze FC

1 Ocak 2011 yılında Mogi Mirim

1 Mayıs 2011 yılında Guarani

31 Aralık 2011 yılında Mogi Mirim

1 Mayıs 2012 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2012 yılında Mogi Mirim

10 Ocak 2013 yılında Desp. Brasil

1 Şubat 2013 yılında Flamengo

31 Aralık 2014 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2015 yılında Palmeiras

31 Aralık 2015 yılında Desp. Brasil

9 Mart 2016 yılında EC Bahia

31 Ocak 2017 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2019 yılında América-MG

Joao Paulo kimdir

Joao Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paulo şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Joao Paulo nereli

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