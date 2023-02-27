Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Pedro 18 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Joao Pedro Sacramento da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Pedro Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 20 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cruzeiro U20

20 Şubat 2022 yılında Suduva

Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Pedro şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.