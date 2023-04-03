Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Pedro 17 Ağustos 2002 tarihinde Rodeiro şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Vieira Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Pedro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.
Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Pedro şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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