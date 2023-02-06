Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Pedro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Pedro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Pedro 15 Kasım 1996 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Pedro Maturano dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Pedro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Pedro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jpmaturano/

Joao Pedroboyu ve yaşı kaç

Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Palmeiras

6 Ocak 2018 yılında EC Bahia

2 Haziran 2018 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto

1 Ocak 2019 yılında FC Porto B

30 Temmuz 2019 yılında EC Bahia

30 Haziran 2021 yılında FC Porto B

31 Ağu 2021 yılında Corinthians

30 Haziran 2022 yılında FC Porto B

13 Ocak 2023 yılında Grêmio

Joao Pedro kimdir

Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Pedro şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Joao Pedro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joao Pedro nereli

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