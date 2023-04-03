Joao Rego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Rego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Rego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Rego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Rego 20 Haziran 2005 tarihinde Ourique şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Seno Luís Rêgo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Rego Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Joao Rego, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica U19 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Rego'nin SL Benfica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joao Rego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Rego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2022 yılında Benfica U19
Joao Rego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Rego şuan SL Benfica U19 takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Ourique Dc (2012-18), SL Benfica (2018-)
Joao Rego Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
Portekiz U17 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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