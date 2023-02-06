Joao Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Ricardo 6 Eylül 1988 tarihinde Mariano Moro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Ricardo Riedi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Ricardo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Joao Ricardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Ricardo'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Ricardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2013 yılında Veranópolis-RS

1 Mayıs 2013 yılında Icasa

3 Ocak 2014 yılında Paraná

8 Haziran 2014 yılında América-MG

2 Ocak 2019 yılında Chapecoense

25 Şubat 2021 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Joao Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Ricardo şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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