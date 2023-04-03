Joao Ricciulli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Ricciulli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Ricciulli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Ricciulli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Ricciulli 10 Ekim 1999 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Gomes Ricciulli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Ricciulli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Ricciulli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Ricciulli'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Ricciulli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jampier_ricciulli66/

Haberin Devamı

Joao Ricciulli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Ricciulli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Ricciulli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Ricciulli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2020 yılında Sporting B

11 Ağustos 2021 yılında Guimarães B

Joao Ricciulli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Ricciulli şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting CP

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.