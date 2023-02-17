Joao Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Rodriguez 19 Mayıs 1996 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joao Leandro Rodríguez González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Rodriguez'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Quindío

23 Şubat 2012 yılında Chelsea U18

1 Eylül 2012 yılında Quindío U20

31 Aralık 2013 yılında Chelsea U18

31 Ocak 2014 yılında Uniautónoma

30 Haziran 2014 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U21

6 Ağu 2014 yılında SC Bastia

8 Ocak 2015 yılında Chelsea U21

2 Şubat 2015 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2015 yılında Chelsea U21

3 Ağu 2015 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2016 yılında Chelsea U21

6 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2016 yılında Chelsea U23

16 Ocak 2017 yılında Cortuluá

30 Haziran 2017 yılında Chelsea U23

6 Eylül 2017 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2018 yılında Chelsea U23

12 Temmuz 2018 yılında CD Tenerife

31 Ocak 2019 yılında Chelsea U23

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2020 yılında Necaxa

2 Mart 2021 yılında CD América

2 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Joao Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Rodriguez şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Joao Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.