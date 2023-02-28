Joao Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Rojas 14 Haziran 1989 tarihinde La Troncal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Joao Robin Rojas Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Rojas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Rojas'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2008 yılında CD River Plate

31 Aralık 2008 yılında Técnico U.

8 Şubat 2009 yılında Independiente

10 Şubat 2009 yılında CS Emelec

31 Aralık 2009 yılında Independiente

6 Ocak 2010 yılında CS Emelec

30 Aralık 2010 yılında Independiente

1 Ocak 2011 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2011 yılında Independiente

1 Temmuz 2011 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2013 yılında CD Cruz Azul

19 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

30 Haziran 2018 yılında CD Cruz Azul

7 Temmuz 2018 yılında São Paulo

29 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

23 Mart 2022 yılında Orense

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Joao Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Rojas şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Joao Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 2 gol atmıştır.

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