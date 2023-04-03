Joao Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Santos 24 Ocak 2003 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Cadilhe Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Santos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Santos'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joao Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Leixões Sub-17
1 Temmuz 2019 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23
Joao Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Santos şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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