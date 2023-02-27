Joao Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Schmidt 19 Mayıs 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Felipe Schmidt Urbano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Schmidt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Joao Schmidt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Schmidt'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Schmidt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eujoaoschmidt/

Joao Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında São Paulo

20 Temmuz 2014 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2015 yılında São Paulo

8 Temmuz 2017 yılında Atalanta

6 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC

5 Şubat 2019 yılında Atalanta

6 Şubat 2019 yılında Nagoya Grampus

9 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

Joao Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Schmidt şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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