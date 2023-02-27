Joao Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Teixeira 7 Mayıs 1996 tarihinde Forbach şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da João Tiago Teixeira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Teixeira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Teixeira'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında US Sarre-Union

1 Temmuz 2017 yılında Sarreguemines

3 Ağustos 2018 yılında Zimbru Chisinau

3 Şubat 2019 yılında ACSM Poli Iasi

2 Eylül 2019 yılında FK Oleksandriya

1 Ocak 2020 yılında ara verdi

14 Şubat 2022 yılında Hesperange

Joao Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Teixeira şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Joao Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.