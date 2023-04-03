Joao Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Teixeira 9 Nisan 2006 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Moreira Teixeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Teixeira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Joao Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Teixeira'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Joao Teixeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.facebook.com/joaopedro.moreirateixeira
Joao Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U17
Joao Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Teixeira şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.
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Joao Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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