Joao Tomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Tomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Tomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Tomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Tomas 30 Eylül 2003 tarihinde Trofa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Tomás Faria Pereira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Tomas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winger Agency yapmaktadır. Joao Tomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Tomas'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joao Tomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Tomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Trofense Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Famalicão S17
1 Temmuz 2020 yılında Famalicão U19
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Joao Tomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Tomas şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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