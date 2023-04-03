Joao Veloso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Veloso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joao Veloso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Veloso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.