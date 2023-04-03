Joao Veloso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Veloso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Veloso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Veloso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Veloso 26 Haziran 2005 tarihinde Albufeira şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Miguel Fins Veloso şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Veloso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Joao Veloso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Veloso'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Joao Veloso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Veloso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Joao Veloso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Veloso şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CB Loulé (2012-14), CB Albufeira (2014-17), SL Benfica (2017-);
Joao Veloso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.
Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
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