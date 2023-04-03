Joao Vialle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Vialle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Vialle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Vialle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Vialle 19 Haziran 2002 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Dall Stella Vialle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Vialle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WELT SPORTS yapmaktadır. Joao Vialle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Vialle'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Vialle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Vialle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Vialle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Vialle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Vialle şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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