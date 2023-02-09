Joao Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Victor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Victor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Victor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Victor 2 Eylül 1997 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Victor Carroll Santana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Victor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Victor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joao Victor'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Victorboyu ve yaşı kaç

Joao Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2019 yılında EC Vitória

19 Aralık 2019 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2020 yılında EC Vitória

20 Ocak 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında EC Vitória

Joao Victor kimdir

Joao Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Victor şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Joao Victor nereli

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