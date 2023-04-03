Joao Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Victor 8 Ağustos 2004 tarihinde Flexeiras şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Silva dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Victor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Victor'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Joao Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

25 Ocak 2023 yılında Flamengo U20

Joao Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Victor şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.