Joao Villamarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Villamarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Villamarin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Villamarin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Villamarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Villamarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Villamarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Villamarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Villamarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Villamarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Villamarin 10 Şubat 1992 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joao de Jesús Villamarín Antúnez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Villamarin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Joao Villamarin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Villamarin'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Villamarin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/VillamarinJoao

http://www.instagram.com/joaovillamarin17/

http://www.facebook.com/joaodejesus.villamarin

Joao Villamarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Villamarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Villamarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Villamarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Def. Laure Sur

31 Aralık 2009 yılında Cienciano U20

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2013 yılında Sport Ancash

1 Eylül 2013 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2016 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2017 yılında UTC

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

5 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

4 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2022 yılında Universitario

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2022 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Joao Villamarin kimdir

Joao Villamarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Villamarin şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Universidad (2005-2006), Cienciano (2006-2007)

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Joao Villamarin nereli

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