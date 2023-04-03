Joao Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Vitor 1 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Vitor Cangane Cerantola Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Vitor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Vitor'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Vitor şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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