Joao Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Vitor 23 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Vitor Tavares da Mota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Vitor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Vitor'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Vitor şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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